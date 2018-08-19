Кількість загиблих через негоду в Індії зросла до 357 осіб

Через негоду в Індії евакуйовано близько 353 тисяч людей

Кількість загиблих через негоду в Індії в штаті Керала станом на 19 серпня 2018 року зросла до 357 осіб. Зокрема, за останню добу загинуло 33 людини, повідомляє DW.

Як зазначається зливи в Індії тривають з 29 травня і станом на сьогодні жертвами стали вже 257 осіб. Наразі рятувальна операція триває. Також повідомляється, що через негоду в Індії евакуйовано близько 353 тисяч людей. Для евакуйованих облаштовано понад 300 тис. таборів.

Крім того, повідомляється, що внаслідок злив в Індії зруйновані дороги та 134 мости,. Втрати від руйнування інфраструктури оцінюють у 3 млрд доларів.

Нагадаємо, станом на 17 серпня повідомлялося про 324 жертви зливи у штаті Керала на півдні Індії. Понад 200 тис. людей були змушені шукати притулку у державних таборах допомоги. Уряд закликав людей не ігнорувати розпорядження про евакуацію. З огляду на прогнози, у регіоні закрили аеропорт до 26 серпня.

У деяких регіонах Індії, у зв'язку з проливними дощами, введений режим надзвичайного стану строком на три дні.