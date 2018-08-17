Количество погибших из-за наводнения в Индии возросло до 106 человек

После наводнения без жилья остались 150 тысяч людей

В индийском штате Керала в результате наводнений погибли по меньшей мере 106 человек. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, 150 тысяч людей остались без жилья. В Керале были открыты 1,3 тыс. лагерей для тех, кто пострадал от наводнения. На данный момент там находятся 147 тыс. человек. По данным представителя экстренных служб, заблокированными остаются по меньшей мере 6,5 тыс. человек.

Сообщается, что министр Керала Пинарайи Виджаян заявил, что в штате наблюдается серьезный кризис. Он отметил, что 80 дамб затоплены до критического уровня, и призвал местных жителей эвакуироваться, когда поступит соответствующее распоряжение. Местные власти приняли решение закрыть международный аэропорт в городе Кочин до 26 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии от наводнений и оползней погибли 26 человек. 15 500 человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи.

От последствий муссонных дождей в Индии ежегодно гибнут сотни людей.