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В США количество погибших от курения электронных сигарет возросло

Новости » В мире    04.10.2019 - 15:21
В США количество погибших от курения электронных сигарет возросло
Иллюстративное фото (polezniesoveti.net)

Количество смертей возросло до 18

Количество погибших от курения электронных сигарет (вейпинга) в США возросло до 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Отмечается, что более трети пострадавших моложе 21 года, но среди погибших также есть пожилые люди. Количество заболеваний от вейпинга уже превысило 1000 человек. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в 48 штатах зарегистрировано 1080 подтвержденных и вероятных случаев заболевания от курения электронных сигарет.

"Симптомы включают в себя сильную одышку, усталость и боль в груди, при этом большинство заболевших говорят, что они также употребляют препараты, содержащие ТГК, компонент марихуаны", - говорится в сообщении.

Медики предполагают, что легкие пациентов забиты и воспалены маслами из парообразных жидкостей.

"В электронных сигаретах или продуктах для пародонта может быть много разных веществ, и они могут нанести различный вред легким. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы мы узнаем больше о спектре заболеваний легких, которые имеют эти воздействия", - говорится в заявлении американских врачей.

Напомним, в США с августа было зафиксировано шесть смертей от использования электронных сигарет, еще у 450 человек были выявлены респираторные заболевания. Президент Дональд Трамп заявил о намерении запретить электронные сигареты.

Также РБК-Украина сообщало, что в Индии запретили электронные сигареты на фоне сообщений о летальных случаях после их использования. Нарушителям будет грозить тюремное заключение до одного года трех лет или штраф до 1271 евро.

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