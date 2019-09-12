Трамп собирается запретить продажу электронных сигарет в США

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

В США зафиксировали шесть смертей от использования электронных сигарет

Президент США Дональд Трамп намерен запретить продажи электронных сигарет в стране из-за смертельных случаев от курения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Сообщается, что с августа в США зафиксировали шесть смертей от использования электронных сигарет, еще у 450 человек были выявлены респираторные заболевания. Большинство из пострадавших являются подростками. Симптомы включают затрудненное дыхание, боль в груди, заболевания желудочно-кишечного тракта.

По словам Дональда Трампа, вейпинг стал "гигантским бизнесом за очень короткое время", но власти "не могут позволить людям болеть и не могут подставлять молодежь", потому как "люди умирают из-за вейпов".

Также он добавил, что за запрет вейпинга взялась первая леди Мелания Трамп. Американский лидер объяснил это также тем, что у них есть сын, за которого супруга очень переживает.

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что планируется не полностью запретить продажи, а частично: будут изъяты курительные смеси с мятными и ментоловыми ароматами, с ароматом конфет, жвачки, фруктов, алкоголя.

Напомним, эксперты прогнозируют подорожание сигарет в Украине почти в три раза. Федерация работодателей Украины обратилась к председателю комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку для устранения положений, которые могут нанести ущерб экономике.

Как отмечается, законопроект предусматривает штрафы за нарушение при регистрации налоговых накладных, налогообложение финансового результата работы предприятий. Также он может повлиять на 8 млн граждан Украины, которые курят, так как законопроект подразумевает резкое повышение табачного акциза - примерно в 2,5 раза.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве у мужчины в автомобиле взорвался вейп. Водитель получил ожоги и был доставлен в больницу.