ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США кількість загиблих від куріння електронних сигарет зросла

Новини » В світі    04.10.2019 - 15:21
У США кількість загиблих від куріння електронних сигарет зросла
Ілюстративне фото (polezniesoveti.net)

Кількість смертей зросла до 18

Кількість загиблих від паління електронних сигарет (вейпінгу) в США зросла до 18 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Зазначається, що більше третини постраждалих молодше 21 року, але серед загиблих також є літні люди. Кількість захворювань вейпінгу вже перевищила 1000 осіб. Центри з контролю і профілактики захворювань США повідомили, що в 48 штатах зареєстровано 1080 підтверджених і ймовірних випадків захворювання від куріння електронних сигарет.

"Симптоми включають в себе сильну задишку, втому і біль у грудях, при цьому більшість хворих кажуть, що вони також вживають препарати, що містять ТГК, компонент марихуани", - йдеться в повідомленні.

Медики припускають, що легені пацієнтів забиті і запалені маслами з пароподібних рідин.

"В електронних сигаретах або продуктах для пародонту може бути багато різних речовин, і вони можуть завдати шкоди легеням. Ми сподіваємося, що в найближчі місяці ми дізнаємося більше про спектри захворювань легень, які мають ці дії", - йдеться в заяві американських лікарів.

Нагадаємо, у США з серпня було зафіксовано шість смертей від використання електронних сигарет, ще у 450 осіб були виявлені респіраторні захворювання. Президент Дональд Трамп заявив про намір заборонити електронні сигарети.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Індії заборонили електронні сигарети на тлі повідомлень про летальні випадки після їх використання. Порушникам загрожуватиме тюремне ув'язнення до одного року трьох років або штраф до 1271 євро.

Британські депутати закликають послабити правила щодо електронних сигарет У Варшаві відбувся Глобальний нікотиновий форум
Новини України электронные сигареты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся