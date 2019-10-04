У США кількість загиблих від куріння електронних сигарет зросла

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Кількість смертей зросла до 18

Кількість загиблих від паління електронних сигарет (вейпінгу) в США зросла до 18 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Зазначається, що більше третини постраждалих молодше 21 року, але серед загиблих також є літні люди. Кількість захворювань вейпінгу вже перевищила 1000 осіб. Центри з контролю і профілактики захворювань США повідомили, що в 48 штатах зареєстровано 1080 підтверджених і ймовірних випадків захворювання від куріння електронних сигарет.

"Симптоми включають в себе сильну задишку, втому і біль у грудях, при цьому більшість хворих кажуть, що вони також вживають препарати, що містять ТГК, компонент марихуани", - йдеться в повідомленні.

Медики припускають, що легені пацієнтів забиті і запалені маслами з пароподібних рідин.

"В електронних сигаретах або продуктах для пародонту може бути багато різних речовин, і вони можуть завдати шкоди легеням. Ми сподіваємося, що в найближчі місяці ми дізнаємося більше про спектри захворювань легень, які мають ці дії", - йдеться в заяві американських лікарів.

Нагадаємо, у США з серпня було зафіксовано шість смертей від використання електронних сигарет, ще у 450 осіб були виявлені респіраторні захворювання. Президент Дональд Трамп заявив про намір заборонити електронні сигарети.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Індії заборонили електронні сигарети на тлі повідомлень про летальні випадки після їх використання. Порушникам загрожуватиме тюремне ув'язнення до одного року трьох років або штраф до 1271 євро.