Количество погибших от действий военных в Афганистане возросло

На юге Афганистана в провинции Гильменд в результате спецоперации афганских военных по меньшей мере погибли а 13 получили ранения

Напомним, что инцидент произошел в воскресенье вечером, 22 сентября, когда специальные силы осуществляли операцию в доме, где боевики "Талибана" тренировали смертников. По данным местных властей, возле дома происходила свадьба. На тот момент 35 гражданских погибли и 13 ранены. Эти люди посещали свадьбу возле места атаки в районе Хаксар.

Ранее РБК-Украина сообщало, что недавно в Афганистане боевики атаковали госучреждение, смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, 12 человек пострадали. Сообщается, что смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

Кроме того, во время предвыборного выступления президента Афганистана в Кабуле взорвалась бомба. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.