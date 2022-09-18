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Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

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Воскресенье 18 сентября 2022 09:31
Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные Фото: в Украине погибли 390 детей из-за российской агрессии (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1147 детей. Из них 390 погибли, еще 757 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Так, 17 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чугуеве Харьковской области. От полученных травм в результате обстрела в больнице умерла 11-летняя девочка.

Кроме того, накануне в результате обстрела Константиновки Донецкой области получил ранения двухлетний мальчик.

Больше всего от российской агрессии пострадало детей в:

  • Донецкой области - 395,
  • Харьковской - 219,
  • Киевской - 116,
  • Николаевской - 72,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 61,
  • Херсонской - 55,
  • Запорожской - 46,
  • Днепропетровской - 26.

Напомним, оккупанты накануне обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения.

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