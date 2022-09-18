Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные
С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1147 детей. Из них 390 погибли, еще 757 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Так, 17 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чугуеве Харьковской области. От полученных травм в результате обстрела в больнице умерла 11-летняя девочка.
Кроме того, накануне в результате обстрела Константиновки Донецкой области получил ранения двухлетний мальчик.
Больше всего от российской агрессии пострадало детей в:
- Донецкой области - 395,
- Харьковской - 219,
- Киевской - 116,
- Николаевской - 72,
- Черниговской - 68,
- Луганской - 61,
- Херсонской - 55,
- Запорожской - 46,
- Днепропетровской - 26.
Напомним, оккупанты накануне обстреляли Константиновку Донецкой области, в результате чего пять человек получили ранения.
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