Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані
З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1147 дітей. Із них 390 загинули, ще 757 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram .
Так, 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву у Чугуєві Харківської області. Від отриманих травм від обстрілу в лікарні померла 11-річна дівчинка.
Крім того, напередодні внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині отримав поранення дворічний хлопчик.
Найбільше від російської агресії постраждало дітей у:
- Донецької області - 395,
- Харківської - 219,
- Київській - 116,
- Миколаївській - 72,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 61,
- Херсонській - 55,
- Запорізькій - 46,
- Дніпропетровській - 26.
Нагадаємо, окупанти напередодні обстріляли Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.
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