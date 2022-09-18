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Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані

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Неділя 18 вересня 2022 09:31
Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані Фото: в Україні загинули 390 дітей через російську агресію (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1147 дітей. Із них 390 загинули, ще 757 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram .

Так, 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву у Чугуєві Харківської області. Від отриманих травм від обстрілу в лікарні померла 11-річна дівчинка.

Крім того, напередодні внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині отримав поранення дворічний хлопчик.

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у:

  • Донецької області - 395,
  • Харківської - 219,
  • Київській - 116,
  • Миколаївській - 72,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 61,
  • Херсонській - 55,
  • Запорізькій - 46,
  • Дніпропетровській - 26.

Нагадаємо, окупанти напередодні обстріляли Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

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