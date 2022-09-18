Кількість загиблих дітей через російську агресію зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1147 дітей. Із них 390 загинули, ще 757 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram .

Так, 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву у Чугуєві Харківської області. Від отриманих травм від обстрілу в лікарні померла 11-річна дівчинка.

Крім того, напередодні внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині отримав поранення дворічний хлопчик.

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у:

Донецької області - 395,

Харківської - 219,

Київській - 116,

Миколаївській - 72,

Чернігівській - 68,

Луганській - 61,

Херсонській - 55,

Запорізькій - 46,

Дніпропетровській - 26.

Нагадаємо, окупанти напередодні обстріляли Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

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