Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1122 детей. Из них 382 погибли, еще 740 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram .

Стало известно, что 3 сентября в результате вражеского обстрела Зеленодольска Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик.

Кроме того, вчера российские военные совершили артиллерийский обстрел из РСЗО с применением запрещенных кассетных боеприпасов с. Высунск Николаевской области. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, а еще трое детей 9, 7 и 11 лет получили ранения.

С начала полномасштабной войны больше всего детей пострадали в: