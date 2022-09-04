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Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

Фото: в результате российской агрессии погибли 382 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1122 детей. Из них 382 погибли, еще 740 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.

Стало известно, что 3 сентября в результате вражеского обстрела Зеленодольска Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик.

Кроме того, вчера российские военные совершили артиллерийский обстрел из РСЗО с применением запрещенных кассетных боеприпасов с. Высунск Николаевской области. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, а еще трое детей 9, 7 и 11 лет получили ранения.

С начала полномасштабной войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 388;
  • Харьковской - 204;
  • Киевской - 116;
  • Николаевской - 71;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 46.

Напомним, в Чернигове на Валу во время выставки боеприпасов 3 сентября раздался взрыв, в результате чего пострадали четыре ребенка.

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