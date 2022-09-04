Количество погибших детей из-за российской агрессии возросло: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1122 детей. Из них 382 погибли, еще 740 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Telegram.
Стало известно, что 3 сентября в результате вражеского обстрела Зеленодольска Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик.
Кроме того, вчера российские военные совершили артиллерийский обстрел из РСЗО с применением запрещенных кассетных боеприпасов с. Высунск Николаевской области. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик, а еще трое детей 9, 7 и 11 лет получили ранения.
С начала полномасштабной войны больше всего детей пострадали в:
Напомним, в Чернигове на Валу во время выставки боеприпасов 3 сентября раздался взрыв, в результате чего пострадали четыре ребенка.
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