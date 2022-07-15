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Количество погибших детей от российской агрессии увеличилось: новые данные

Фото: Количество погибших детей от российской агрессии увеличилось 352 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 1009 детей. Их них 352 ребенка погибли и еще более 657 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 352, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

Так, накануне в результате ракетных обстрелов оккупантами центра Винницы погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.

Также стало известно, что 24 февраля малолетнего мальчика получил ранения в результате артиллерийского обстрела Чугуева Харьковской области.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома, известно о жертвах и раненых.

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