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Кількість загиблих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані

Фото: кількість загиблих дітей від російської агресії збільшилася 352 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 1009 дітей. З них 352 дитини загинули і ще понад 657 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Так, напередодні в результаті ракетних обстрілів окупантами центру Вінниці загинули 4-річна дівчинка і двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.

Також стало відомо, що 24 лютого малолітній хлопчик отримав поранення в результаті артилерійського обстрілу Чугуєва Харківської області.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки, відомо про жертви і поранених.

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