Кількість загиблих дітей від російської агресії збільшилася: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 1009 дітей. З них 352 дитини загинули і ще понад 657 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 352, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Так, напередодні в результаті ракетних обстрілів окупантами центру Вінниці загинули 4-річна дівчинка і двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.
Також стало відомо, що 24 лютого малолітній хлопчик отримав поранення в результаті артилерійського обстрілу Чугуєва Харківської області.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три Прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки, відомо про жертви і поранених.