Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось: новые данные
С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали 989 детей. Их них 345 погибли и более 644 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
По данным ведомства, накануне в результате обстрела российскими Славянска Донецкой области погибла 9-летняя девочка.
При этом 3 июля во время очередного обстрела Бахмут Донецкой области получили ранения 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.
Больше всего от российской агрессии пострадало детей в:
- Донецкой области - 345,
- Харьковской - 185,
- Киевской - 116,
- Черниговской - 68,
- Луганской - 61,
- Николаевской - 53,
- Херсонской - 52,
- Запорожской - 31.
Напомним, в ночь на 1 июля войска РФ совершили ракетный обстрел Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.
Кроме того, из-за обстрела Харьковской области ранения получил ребенок и двое взрослых.
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