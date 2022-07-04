Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось: новые данные

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали 989 детей. Их них 345 погибли и более 644 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным ведомства, накануне в результате обстрела российскими Славянска Донецкой области погибла 9-летняя девочка. При этом 3 июля во время очередного обстрела Бахмут Донецкой области получили ранения 2-летний мальчик и 4-летняя девочка. Больше всего от российской агрессии пострадало детей в: Донецкой области - 345,

Харьковской - 185,

Киевской - 116,

Черниговской - 68,

Луганской - 61,

Николаевской - 53,

Херсонской - 52,

Запорожской - 31.