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Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось: новые данные

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 08:31
Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось: новые данные Фото: Количество погибших детей из-за российской агрессии увеличилось (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии пострадали 989 детей. Их них 345 погибли и более 644 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным ведомства, накануне в результате обстрела российскими Славянска Донецкой области погибла 9-летняя девочка.

При этом 3 июля во время очередного обстрела Бахмут Донецкой области получили ранения 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Больше всего от российской агрессии пострадало детей в:

  • Донецкой области - 345,
  • Харьковской - 185,
  • Киевской - 116,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 61,
  • Николаевской - 53,
  • Херсонской - 52,
  • Запорожской - 31.

Напомним, в ночь на 1 июля войска РФ совершили ракетный обстрел Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.

Кроме того, из-за обстрела Харьковской области ранения получил ребенок и двое взрослых.

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