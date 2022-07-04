Кількість загиблих дітей через російську агресію збільшилася: нові дані
З початку повномасштабної війни через російську агресію постраждали 989 дітей. З них 345 загинули і понад 644 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
За даними відомства, напередодні в результаті обстрілу російськими Слов'янська Донецької області загинула 9-річна дівчинка.
При цьому 3 липня під час чергового обстрілу Бахмут Донецької області отримали поранення 2-річний хлопчик і 4-річна дівчинка.
Найбільше від російської агресії постраждало дітей у:
- Донецькій області - 345,
- Харківській - 185,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 61,
- Миколаївській - 53,
- Херсонській - 52,
- Запорізькій - 31.
Нагадаємо, в ніч на 1 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. В результаті загинув 10 - річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей-4 і 17 років.
Крім того, через обстріл Харківської області поранення отримала дитина і двоє дорослих.
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