Количество погибших в авиакатастрофе на Филиппинах снова выросло

Спасатели обнаружили на месте крушения военного самолета на Филиппинах спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских. Таким образом число жертв авиакатастрофы достигло 45 человек. Ранее сообщалось о 30 погибших .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN Philippines .

По его данным, неизвестной остается судьба 5 человек. Выжившие в авиакатастрофе 49 военнослужащих госпитализированы, 32 их них перевели в больницу города Замбоанга. В результате падения самолета также пострадали четверо гражданских.

Поисково-спасательная операция на месте катастрофы продолжается. "Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших", - заявил телеканалу командир Объединенной оперативной группы (JTF) Уильям Гонсалес.