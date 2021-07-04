Количество погибших в авиакатастрофе на Филиппинах снова выросло

Спасатели обнаружили на месте крушения военного самолета на Филиппинах спасатели обнаружили тела 42 военнослужащих и трех гражданских. Таким образом число жертв авиакатастрофы достигло 45 человек. Ранее сообщалось о 30 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN Philippines.
По его данным, неизвестной остается судьба 5 человек. Выжившие в авиакатастрофе 49 военнослужащих госпитализированы, 32 их них перевели в больницу города Замбоанга. В результате падения самолета также пострадали четверо гражданских.
Поисково-спасательная операция на месте катастрофы продолжается. "Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших", - заявил телеканалу командир Объединенной оперативной группы (JTF) Уильям Гонсалес.
Напомним, утром 4 июля стало известно о том, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились более 80 человек.
Сначала военные сообщили о гибели 17 человек, а еще 40 попали в больницу.