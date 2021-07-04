Кількість загиблих в авіакатастрофі на Філіппінах знову зросла

Рятувальники виявили на місці аварії військового літака на Філіппінах рятувальники виявили тіла 42 військовослужбовців і трьох цивільних. Таким чином число жертв авіакатастрофи досягло 45 осіб. Раніше повідомлялося про 30 загиблих .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN Philippines .

За його даними, невідомою залишається доля 5 осіб. 49 військовослужбовців, які вижили в авіакатастрофі, госпіталізовані, 32 з них перевели в лікарню міста Замбоанга. В результаті падіння літака також постраждали четверо цивільних.

Пошуково-рятувальна операція на місці катастрофи триває. "Ми як і раніше сподіваємося, що зможемо знайти більше тих, що вижили", - заявив телеканалу командир Об'єднаної оперативної групи (JTF) Вільям Гонсалес.