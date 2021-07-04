Авиакатастрофа на Филиппинах: погибли по меньшей мере 17 человек
Жертвами катастрофы военного самолета на Филиппинах стали по меньшей мере 17 человек. На борту самолета С-130 находились филиппинские военнослужащие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как известно, самолет разбился, потому что не смог найти взлетно-посадочную полосу на острове Джоло. На борту военного самолета находились 92 человека, рассказал журналистам министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана, в том числе трое пилотов и пятеро членов экипажа.
Самолет разбился вблизи поселения Патикуле в провинции Сулу, где филиппинская армия ведет бои с исламистскими повстанцами. По информации неназванного местного командира, на месте катастрофы нашли 17 тел, но это количество, скорее всего, будет расти.
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan C130 askeri uçak düşmesinin ardından başlayan arama - kurtarma çalışmalarında en az 40 kişi kurtarılırken şu ana kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.#Filipinler #Philippines #SonDakika #SONDAKIKA #BreakingNews pic.twitter.com/5v2ErOE9rG— CorrespondentTR (@TrCorrespondent) July 4, 2021
Напомним, филиппинский самолет разбился сегодня утром. В штабе Вооруженных сил Филиппин сообщали, что спасти из под горящих обломков самолета удалось 40 человек.