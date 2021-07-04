ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Авиакатастрофа на Филиппинах: погибли по меньшей мере 17 человек

Новина українською →
Филиппины, Воскресенье 04 июля 2021 09:54
Авиакатастрофа на Филиппинах: погибли по меньшей мере 17 человек Фото: на Филиппинах разбился самолет (фото flickr.com/49628224@N00)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жертвами катастрофы военного самолета на Филиппинах стали по меньшей мере 17 человек. На борту самолета С-130 находились филиппинские военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, самолет разбился, потому что не смог найти взлетно-посадочную полосу на острове Джоло. На борту военного самолета находились 92 человека, рассказал журналистам министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана, в том числе трое пилотов и пятеро членов экипажа.

Самолет разбился вблизи поселения Патикуле в провинции Сулу, где филиппинская армия ведет бои с исламистскими повстанцами. По информации неназванного местного командира, на месте катастрофы нашли 17 тел, но это количество, скорее всего, будет расти.

Напомним, филиппинский самолет разбился сегодня утром. В штабе Вооруженных сил Филиппин сообщали, что спасти из под горящих обломков самолета удалось 40 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Филиппины авиакатастрофа Жертвы Самолет
NEWS
Военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze
Военные не исключают провокаций России во время учений Sea Breeze
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине