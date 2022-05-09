Количество отделений с начала года сократилось на 170. Какие банки закрыли больше всего

По данным НБУ, в Украине был 69 действующих банков, и их количество сократилось с начала года на два. Были закрыты российские Международный резервный банк (бывший Сбербанк) и Проминвестбанк.

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1506) и ПриватБанке (1491). Однако Ощадбанк сократил свою сеть на 96 отделений.

Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк (415), частный ПУМБ - 263, государственный Укргазбанк (263). Замыкает пятерку банк с иностранным капиталом УкрСиббанк (250).