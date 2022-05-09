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Кількість відділень з початку року скоротилася на 170. Які банки закрили найбільше

Фото: Ощадбанк скоротив 96 відділень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня 2022 року в Україні налічувалося 6514 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їх число скоротилося на 171.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, в Україні було 69 діючих банків, і їх кількість скоротилася з початку року на два. Були закриті російські Міжнародний резервний банк (колишній Сбербанк) і Промінвестбанк.

Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1506) і ПриватБанку (1491). Однак Ощадбанк скоротив свою мережу на 96 відділень.

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (415), приватний ПУМБ - 263, державний Укргазбанк (263). Замикає п'ятірку банк з іноземним капіталом УкрСиббанк (250).

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%).

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