Количество ограничено. В Минздраве сомневаются в доступности Janssen в Украине
В Украине зарегистрировали вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Спрос на однодозные вакцины на мировом рынке достаточно велик.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
По его словам, Johnson & Johnson не проводит, условно, открытую политику по локализации своего производства.
"Количество этой вакцины, которая производится, настолько ограничено, что даже встать в очередь или получить ее достаточно сложно. Поэтому малейшие надежды у меня именно на эту вакцину, что она будет в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины", - заявил Кузин.
Напомним, сегодня стало известно, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19.
Ранее сообщалось, что регулятор ЕС одобрил производство вакцины Johnson & Johnson в Италии.