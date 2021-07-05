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Кількість обмежена. У МОЗ сумніваються у доступності Janssen в Україні

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 14:54
Кількість обмежена. У МОЗ сумніваються у доступності Janssen в Україні Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зареєстрували вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Попит на однодозні вакцини на світовому ринку досить великий.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

За його словами, Johnson & Johnson не проводить, умовно, відкриту політику по локалізації свого виробництва.

"Кількість цієї вакцини, яка виробляється, настільки обмежена, що навіть стати в чергу або отримати її досить складно. Тому найменші сподівання у мене саме на цю вакцину, що вона буде у відкритому доступі або у великій кількості на території України", - заявив Кузін.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19.

Раніше повідомлялось, що регулятор ЄС схвалив виробництво вакцини Johnson & Johnson в Італії.

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