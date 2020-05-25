Количество официальных безработных в Украине превысило полмиллиона

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 20 мая 2020 года достигло 501 тыс. человек. Это на 64% или на 196 тыс. больше, чем на эту же дату прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

По данным пресс-службы, рост регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза).

За период карантина в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. По состоянию на 20 мая 2020 года количество вакансий составило 51 тыс. единиц (на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года).

Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. Количество претендентов на одно рабочее место в различных регионах широко варьируется. Так, по состоянию на 1 мая 2020 года, количество претендентов в Черниговской области составляло 28 человек на одно рабочее место, а в Киеве - 2 человека.

За период карантина уже трудоустроено 104 тыс. человек (из них - 70 тыс. безработных). Это на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

По направлению службы занятости граждане были трудоустроены в таких сферах экономической деятельности:

68% - в сельском хозяйстве;

8% - в перерабатывающей промышленности;

7% - в сфере торговли;

3% - в строительстве;

3% - в государственном управлении;

2% - в сфере транспорта и курьерской деятельности.

Напомним, по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

Отметим, в условиях смягчения карантина украинцы активизировали поиск работы.