Кількість офіційних безробітних в Україні перевищила півмільйона

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на 20 травня 2020 року становила 501 тис. осіб. Це на 64% або на 196 тисяч більше, ніж на цю ж дату минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Державного центру зайнятості.

За даними прес-служби, зростання обсягів реєстрації безробітних відбулося в усіх регіонах, найбільш суттєво у Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській, Київській, Львівській, Закарпатській областях (у 2,1 - 2,3 рази) та м. Києві (у 3,5 рази). За період карантину в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 112 тис. вакансій, що на 55% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Станом на 20 травня 2020 року кількість вакансій, становила 51 тис. одиниць (на 40% менше, ніж станом на відповідну дату минулого року).

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7 тис. грн. Кількість претендентів на одне робоче місце в різних регіонах широко варіюється. Так, станом на 1 травня 2020 року, кількість претендентів у Чернігівській області становила 28 осіб на одне робоче місце, а у Києві - 2 особи.

За період карантину вже працевлаштовано 104 тис. осіб (з них - 70 тис. безробітних). Це на 49% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

За направленням служби зайнятості громадяни були працевлаштовані у таких галузях економічної діяльності:

68% - у сільському господарстві;

8% - у переробній промисловості;

7% - у сфері торгівлі;

3% - у будівництві;

3% - у державному управлінні;

2% - у сфері транспорту та кур’єрської діяльності.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Відзначимо, в умовах пом'якшення карантину українці активізували пошук роботи.