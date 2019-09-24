Количество незаконных задержаний украинцев на границе с РФ возросло, - контрразведка

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередную провокацию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, направленную на дискредитацию работников украинских госорганов во время визитов в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в сентябре этого года представители ФСБ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра автомобиля у него обнаружили якобы товары двойного назначения.

Украинского госслужащего поместили в изолятор и в течение двух суток пытались склонить к признанию в совершении преступления по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и т.д.).

"Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании по-искусственному "очернению" представителей украинских властных институтов. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, сотрудник таможни был освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении.

В СБУ предостерегают украинцев от поездок в РФ или на оккупированные ею территории, поскольку ФСБ практикует фабрикацию уголовных дел против украинских граждан.

"Целью таких мероприятий российских спецслужб, среди прочего, является формирование в российском социуме и на международной арене негативного имиджа Украины, поддержания образа врага, а также попытки выставить украинцев причиной ухудшения криминогенной ситуации в РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 сентября в пограничном управлении ФСБ в оккупированном Крыму сообщили о задержании на границе полуострова с Херсоном двух украинцев.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила руководителя госпредприятия на коррупционных схемах в 700 тыс. гривен. Он закупал для завода непригодное оборудование по завышенным ценам.