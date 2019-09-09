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ФСБ Крыма задержала двух украинцев

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 16:05
ФСБ Крыма задержала двух украинцев
Фото: Федеральная служба безопасности России (wikimedia.org)

Задержанных украинцев передали российской полиции

В пограничном управлении российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) в оккупированном Крыму сообщили о задержании на границе полуострова с Херсоном двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

По информации ФСБ, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который следовал на остров через российский пункт пропуска "Джанкой". В российской спецслужбе утверждают, что 40-летний украинец "с апреля 2019 объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупных размерах, которое он совершил на территории полуострова".

Также в ведомстве сообщили о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" на выезде с полуострова крымчанина, который, как отмечается, "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи со значительной ущербом".

Сообщается, что мужчин передали российской полиции. Имена и фамилии задержанных не публикуют, любые их комментарии отсутствуют.

Напомним, 3 сентября пограничники ФСБ России на административной границе с Крымом задержали украинца. Сообщается, что в пункте пропуска "Джанкой" задержали жителя Львовской области и в течение четырех часов пытались добиться от него сведений о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ и тому подобное.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в аннексированном Крыму крымскотатарского активиста Дилявера Гафарова приговорили к 10 годам лишения свободы. Активиста обвинили в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (сейчас - общественное объединение "Аскер") и экономической блокаде Крыма.

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