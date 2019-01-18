Количество клиентов Личного кабинета "Хмельницкгаз Сбыта" выросло на 40%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Зарегистрироваться в "Личном кабинете" могут все бытовые потребители и физические лица-предприниматели, на которых открыт лицевой счет

Онлайн-сервис "Личный кабинет" на сайте 104.ua для потребителей газа Хмельницкой области работает уже третий год подряд. За это время уже 85 тыс. потребителей присоединились к дистанционному сервису и имеют круглосуточный доступ к собственному лицевому счету. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Мобильный онлайн-сервис Личный кабинет удобен для использования не только в городах, а также в отдаленных сельских районах. Сейчас за прошлый год количество зарегистрированных выросло на 40%. Больше всего пользователей Личного кабинета в Хмельницком и Каменец-Подольском, а также в сельских населенных пунктах Староконстантиновского, Волочиского и Славутского районов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, решая дистанционно и мобильно "газовые" вопросы", клиентам больше не нужно добираться в районный центр и стоять в очередях, чтобы оплатить газ или внести показания счетчика. А также ожидать счета в почтовом ящике, ведь вся информация по лицевому счету находится в круглосуточном доступе.

"Нынешняя стоимость газа побуждает потребителей держать на постоянном контроле как объемы его потребления, так и расчеты за голубое топливо, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз сбыт" Андрей Левицкий. – Поэтому предложенный нами онлайн-сервис "Личный кабинет" является действительно доступным средством круглосуточной коммуникации и взаимосвязи между нашей газоснабжающей компанией и потребителями даже в самом отдаленном населенном пункте области, где есть сеть Интернет. Кроме того, возможность пользоваться Личным кабинетом имеют льготники и получатели государственной помощи-субсидий, которых сейчас в области 260 тыс".

Как сообщает пресс-служба, зарегистрироваться в "Личном кабинете" могут все бытовые потребители и физические лица-предприниматели, на которых открыт лицевой счет. Для этого на сайте 104.ru необходимо зайти в поле "Регистрация", ввести номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа и email. При необходимости менеджеры в Центрах обслуживания клиентов всегда помогут пройти регистрацию и предоставят исчерпывающие консультации.