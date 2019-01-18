Кількість клієнтів Особистого кабінету "Хмельницькгаз Збуту" зросла на 40%

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Зареєструватися в "Особистому кабінеті" можуть всі побутові споживачі та фізичні особи-підприємці, на яких відкрито особовий рахунок

Онлайн сервіс "Особистий кабінет" на сайті 104.ua для споживачів газу Хмельницької області працює уже третій рік поспіль. За цей час вже 85 тис. споживачів долучились до дистанційного сервісу та мають цілодобовий доступ до власного особового рахунку. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Мобільний онлайн-сервіс Особистий кабінет зручний для використання не лише в містах, а також у віддалених сільських районах. Наразі за минулий рік кількість зареєстрованих зросла на 40%. Найбільше користувачів Особистого кабінету у Хмельницькому та Кам’янці-Подільському, а також у сільських населених пунктах Старокостянтинівського, Волочиського та Славутського районів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, вирішуючи дистанційно та мобільно "газові" питання", клієнтам більше не потрібно добиратися у районний центр та стояти в чергах, щоб оплатити газ або внести показання лічильника. А також очікувати рахунку в поштовій скриньці, адже вся інформація по особовому рахунку перебуває у цілодобовому доступі.

"Нинішня вартість газу спонукає споживачів тримати на постійному контролі як обсяги його споживання, так і розрахунки за блакитне паливо, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз збут" Андрій Левицький. – Тому запропонований нами онлайн-сервіс "Особистий кабінет" є дійсно найдоступнішим засобом цілодобової комунікації та взаємозв’язку між нашою газопостачальною компанією та споживачами навіть у найвіддаленішому населеному пункті області, де є мережа Інтернет. Крім того, можливість користуватися Особистим кабінетом мають пільговики та отримувачі державної допомоги-субсидій, яких нині в області 260 тис".

Як повідомляє прес-служба, зареєструватися в "Особистому кабінеті" можуть всі побутові споживачі та фізичні особи-підприємці, на яких відкрито особовий рахунок. Для цього на сайті 104.ua необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу та email. За необхідності менеджери у Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.