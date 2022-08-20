ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Количество детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные от ОГП

Новина українською →
Киев, Суббота 20 августа 2022 10:07
Количество детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные от ОГП Фото: количество детских жертв из-за российской агрессии возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадал 1081 ребенок. Количество погибших детей возросло до 363, раненых - до 718.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, 19 августа в результате артиллерийского обстрела села Шевченковское ранение получила 8-летняя девочка.

Кроме того, стало известно, что 12 августа во время обстрела войсками РФ Краматорска была ранена 12-летняя девочка. А 27 мая от удара по жилым домам в селе Большое Николаевской области погибла 9-летняя девочка.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 377;
  • Харьковской - 202;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Луганской - 61;
  • Николаевской - 61;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 41.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, сегодня ночью российские войска снова нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войны Война в Украине
NEWS
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
Украина получит беспилотники-разведчики и новые ПТРК: что о них известно
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам