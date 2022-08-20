Количество детских жертв из-за российской агрессии возросло: новые данные от ОГП

С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Украине пострадал 1081 ребенок. Количество погибших детей возросло до 363, раненых - до 718.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Так, 19 августа в результате артиллерийского обстрела села Шевченковское ранение получила 8-летняя девочка.

Кроме того, стало известно, что 12 августа во время обстрела войсками РФ Краматорска была ранена 12-летняя девочка. А 27 мая от удара по жилым домам в селе Большое Николаевской области погибла 9-летняя девочка.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 377;

Харьковской - 202;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 61;

Херсонской - 55;

Запорожской - 41.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.