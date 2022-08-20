Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані від ОГП
З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждала 1081 дитина. Кількість загиблих дітей зросла до 363, поранених - до 718.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, 19 серпня в результаті артилерійського обстрілу села Шевченківське поранення отримала 8-річна дівчинка.
Крім того, стало відомо, що 12 серпня під час обстрілу військами РФ Краматорська була поранена 12-річна дівчинка. А 27 травня від удару по житловим будинкам в селі Велике Миколаївської області загинула 9-річна дівчинка.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 377;
- Харківській - 202;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 61;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 41.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОГП зазначили, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська знову завдали ракетного удару по Миколаєву, застосувавши ракети типу С-300.
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