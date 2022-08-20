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Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані від ОГП

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Київ, Субота 20 серпня 2022 10:07
Кількість дитячих жертв через російську агресію зросла: нові дані від ОГП Фото: кількість дитячих жертв через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждала 1081 дитина. Кількість загиблих дітей зросла до 363, поранених - до 718.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, 19 серпня в результаті артилерійського обстрілу села Шевченківське поранення отримала 8-річна дівчинка.

Крім того, стало відомо, що 12 серпня під час обстрілу військами РФ Краматорська була поранена 12-річна дівчинка. А 27 травня від удару по житловим будинкам в селі Велике Миколаївської області загинула 9-річна дівчинка.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 377;
  • Харківській - 202;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 61;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 41.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОГП зазначили, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська знову завдали ракетного удару по Миколаєву, застосувавши ракети типу С-300.

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