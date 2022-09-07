Количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1125 детей. Из них 383 ребенка погибли, еще 742 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, 6 сентября в результате обстрела врагом Баштанского района Николаевской области погиб еще один ребенок.
Кроме того, в тот же день в Чугуевском районе Харьковской области оккупанты ранили 17-летнего подростка.
С начала войны больше всего детей пострадали в:
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают в ОГП.
Там также рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по Славянску. Одна из ракет попала в школу №4, вторая - в многоэтажный дом на улице Торской, 43.
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