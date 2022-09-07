Количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло: новые данные

Так, 6 сентября в результате обстрела врагом Баштанского района Николаевской области погиб еще один ребенок.

Кроме того, в тот же день в Чугуевском районе Харьковской области оккупанты ранили 17-летнего подростка.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 389;

Харьковской - 205;

Киевской - 116;

Николаевской - 72;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Херсонской - 55;

Запорожской - 46;

Днепропетровской - 26.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают в ОГП.

Там также рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2472 учебных заведения. Из них 289 разрушены полностью.