Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1125 дітей. З них 383 дитини загинули, ще 742 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
Так, 6 вересня в результаті обстрілу ворогом Баштанского району Миколаївської області загинула ще одна дитина.
Крім того, того ж дня в Чугуївському районі Харківської області окупанти поранили 17-річного підлітка.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - відзначають в ОГП.
Там також розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2472 навчальних заклади. З них 289 зруйновані повністю.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по Слов'янську. Одна з ракет потрапила в школу № 4, друга - в багатоповерховий будинок на вулиці Торській, 43.
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