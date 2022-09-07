Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані

Так, 6 вересня в результаті обстрілу ворогом Баштанского району Миколаївської області загинула ще одна дитина.

Крім того, того ж дня в Чугуївському районі Харківської області окупанти поранили 17-річного підлітка.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 389;

Харківській - 205;

Київській - 116;

Миколаївській - 72;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 46;

Дніпропетровській - 26.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - відзначають в ОГП.

Там також розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2472 навчальних заклади. З них 289 зруйновані повністю.