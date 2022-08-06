Количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло: новые данные

Так, 5 августа в результате обстрела Николаева получил ранение 13-летний мальчик.

Также 28 июля из-за обстрелов Чернобаевки ранения получил еще один малолетний ребенок.

Кроме того, ОГП стало известно, что 22 марта в результате обстрелов Изюма получил смертельные ранения 6-летний мальчик. А 21 июня от вражеских ударов погиб 12-летний мальчик.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области – 371;

Харьковской – 197;

Киевской – 116;

Черниговской – 68;

Луганской – 61;

Николаевской – 58;

Херсонской – 55;

Запорожской – 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.

Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.