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Количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло: новые данные

Фото: Сначала войны в Украине пострадали 1063 ребенка (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине от российской агрессии пострадали 1063 ребенка. Из них 361 погиб, еще 702 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, 5 августа в результате обстрела Николаева получил ранение 13-летний мальчик.

Также 28 июля из-за обстрелов Чернобаевки ранения получил еще один малолетний ребенок.

Кроме того, ОГП стало известно, что 22 марта в результате обстрелов Изюма получил смертельные ранения 6-летний мальчик. А 21 июня от вражеских ударов погиб 12-летний мальчик.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области – 371;
  • Харьковской – 197;
  • Киевской – 116;
  • Черниговской – 68;
  • Луганской – 61;
  • Николаевской – 58;
  • Херсонской – 55;
  • Запорожской – 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.

Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.

Напомним, вторжение России в Украину привело к тому, что 40 млн человек лишились продовольственной безопасности. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.

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