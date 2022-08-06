ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российское вторжение в Украину вызвало голод 40 млн человек. Какие страны пострадали больше

Новина українською →
США, Суббота 06 августа 2022 09:12
Российское вторжение в Украину вызвало голод 40 млн человек. Какие страны пострадали больше Фото: Российское вторжение в Украину вызвало голод 40 млн человек
Автор: Александр Белоус

Вторжение России в Украину привело к тому, что 40 млн человек лишились продовольственной безопасности. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, в то время как энергия, изменение климата, пандемия и конфликты являются основными причинами глобальных проблем с поставками продовольствия, "наиболее коварным источником" является голод, преднамеренно используемый в качестве оружия войны.

"Россия систематически захватывает некоторые из самых продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины, портя поля минами и бомбами", - сказала Томас-Гринфилд.

Москва отрицает свою причастность к продовольственному кризису и обвиняет западные санкции в замедлении экспорта продовольствия и удобрений.

Томас-Гринфилд в пятницу опроверг это утверждение, вместо этого заявив, что Россия преднамеренно предприняла шаги, чтобы нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия, обвиняя при этом Запад.

"Мы не видим признаков того, что Россия примет дипломатическое решение" войны, сказала она.

Соединенные Штаты выделили 4,5 млрд долларов на продовольственную безопасность на саммите G7, из которых они внесли 2,76 млрд долларов. Томас-Гринфилд добавила, что США также планируют выделить 150 млн долларов в виде новой гуманитарной помощи Африке в ожидании одобрения Конгресса.

Напомним, в ООН заявили о риске распространения голода в мире до конца текущего года. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, следующий год может быть еще тяжелее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз