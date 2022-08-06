Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані

Так, 5 серпня в результаті обстрілу Миколаєва отримав поранення 13-літній хлопчик.

Також 28 липня через обстріли Чорнобаївки поранення отримала ще одна малолітня дитина.

Крім того, ОГП стало відомо, що 22 березня в результаті обстрілу Ізюма отримав смертельні поранення 6-річний хлопчик. А 21 червня від ворожих ударів загинув 12-річний хлопчик.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 371;

Харківській - 197;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 58;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 навчальних закладів. З них 230 зруйновані повністю.