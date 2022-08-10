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Количество больных коронавирусом за последний месяц растет: много госпитализаций, есть умершие

Фото: количество больных коронавирусом в Украине за последний месяц растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В последний месяц количество случаев заболеваемости коронавирусом растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

"Появились симптомы вирусного заболевания - сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным положением", - рассказал он.

По словам Ляшко, получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача.

"Не откладывайте, по возможности, получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний", - добавил министр здравоохранения.

Он уточнил, что больше случаев заболевания фиксируют там, где условно безопаснее, поскольку пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни.

Статистика

  • Только за прошедшую неделю обнаружили 3 893 новых случаев болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее;
  • За этот же период в больницы госпитализировали 1763 пациентов, выздоровели - 1682 человека;
  • Среди коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, заняты сейчас 4,5%;
  • За прошедшую неделю от осложнений коронавируса умерли 16 человек, неделей ранее - 14 человек.

Как сообщалось, в марте министр здравоохранения Виктор Ляшко информировал о 4-5 тысяч новых заражений в сутки.

При этом в Министерстве здравоохранения допускают, что в Украине придется возвращать карантинные ограничения. Такой сценарий возможен при росте заболеваемости COVID-19.

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