Количество больных коронавирусом за последний месяц растет: много госпитализаций, есть умершие

В последний месяц количество случаев заболеваемости коронавирусом растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, передает пресс-служба ведомства.
"Появились симптомы вирусного заболевания - сделайте тест на COVID-19, если это позволяют условия безопасности в связи с военным положением", - рассказал он.
По словам Ляшко, получить направление на бесплатное ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест по-прежнему можно у семейного врача.
"Не откладывайте, по возможности, получение прививки от коронавируса: как базового курса, так и бустерной дозы. Важно защитить себя перед началом эпидемического сезона, когда традиционно растет количество вирусных заболеваний", - добавил министр здравоохранения.
Он уточнил, что больше случаев заболевания фиксируют там, где условно безопаснее, поскольку пациенты чаще обращаются к врачам при наличии симптомов острой респираторной вирусной болезни.
Как сообщалось, в марте министр здравоохранения Виктор Ляшко информировал о 4-5 тысяч новых заражений в сутки.
При этом в Министерстве здравоохранения допускают, что в Украине придется возвращать карантинные ограничения. Такой сценарий возможен при росте заболеваемости COVID-19.
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