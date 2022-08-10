Кількість хворих на коронавірус за останній місяць зростає: багато госпіталізацій, є померлі

"З’явились симптоми вірусного захворювання - зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом", - розповів він.

За словами Ляшка, отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря.

"Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань", - додав міністр охорони здоров'я.

Він зазначив, що більше випадків захворювання фіксують там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби.

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