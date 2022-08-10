Кількість хворих на коронавірус за останній місяць зростає: багато госпіталізацій, є померлі

Останній місяць кількість випадків захворюваності на коронавірус зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшка, передає прес-служба відомства.
"З’явились симптоми вірусного захворювання - зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом", - розповів він.
За словами Ляшка, отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря.
"Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань", - додав міністр охорони здоров'я.
Він зазначив, що більше випадків захворювання фіксують там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби.
Як повідомлялось, у березні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко інформував про 4-5 тисяч нових заражень на добу.
При цьому у Міністерстві охорони здоров'я допускають, що в Україні доведеться повертати карантинні обмеження. Такий сценарій можливий у випадку зростання захворюваності на COVID-19.
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