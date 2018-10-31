Количество больных гриппом и ОРВИ в Киеве превысило 14 тысяч

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Среди заболевших 69% - дети

В Киеве по состоянию на 30 октября было зарегистрировано более 14. тыс. заболевших на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Среди больных 4 тыс. 363 взрослых и 9 тыс. 671 детей. Дети в структуре заболеваемости составляют 69%. С начала эпидсезона в Киеве от гриппа вакцинировались 6 тыс. 325 человек, в том числе 1 тыс. 615 детей.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в этом эпидсезоне на территории Украины будут циркулировать следующие штаммы гриппа: вирус, подобный А Michigan (H1N1); вирус, подобный А Singapore (H3N2) и вирус подобный В Колорадо.

Напомним, по информации КГГА, на сегодня в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.