Количество безработных украинцев сократилось до 1,6 миллиона

Во II квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в возрасте 15-70 лет составило по 15,8 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что меньше, чем в I квартале (1,8 млн человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,2 %.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет упал до 9,3%(в I квартале - 10,5%).