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Кількість безробітних українців скоротилася до 1,6 мільйона

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 15:00
Кількість безробітних українців скоротилася до 1,6 мільйона Фото: рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці впав до 9,3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У II кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше у віці 15-70 років склала по 15,8 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,6 млн осіб, що менше, ніж у I кварталі (1,8 млн осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,7%, а серед населення у віці 15-70 років - 56,2 %.

Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше і у віці 15-70 років впав до 9,3%(у I кварталі - 10,5%).

Кількість безробітних українців скоротилася до 1,6 мільйона

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) оновив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці. Прогноз на 2021 рік збережений на рівні в 9,1%, на 2022 рік - на рівні 8,5%, на 2023 рік поліпшений з 8,5% до 8,4%.

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Державна служба статистики
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