Кількість безробітних українців скоротилася до 1,6 мільйона

У II кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше у віці 15-70 років склала по 15,8 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,6 млн осіб, що менше, ніж у I кварталі (1,8 млн осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,7%, а серед населення у віці 15-70 років - 56,2 %.

Рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше і у віці 15-70 років впав до 9,3%(у I кварталі - 10,5%).