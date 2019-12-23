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Кількість безробітних українців скоротилася до 1,3 млн осіб

Новини » Економіка     23.12.2019 - 17:05
Кількість безробітних українців скоротилася до 1,3 млн осіб
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рівень безробіття знизився до 7,3%

Кількість безробітних в Україні в III кварталі 2019 року у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,3 млн осіб. Про це свідчать обстеження робочої сили Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2019 року склала 17,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,9 млн чоловік.

У III кварталі 201 року рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становила 52,7%, а серед населення у віці 15-70 років - 59,3%. Рівень безробіття серед робочої сили віці 15 років і старше склав 7,2%, а серед осіб у віці 15-70 років - 7,3%, що менше, ніж у II кварталі 2019 року - 7,8%.

Кількість безробітних українців скоротилася до 1,3 млн осіб

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 288,9 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні 2019 року (259,3 тисяч).

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не виявлялися.

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