Количество безработных в Киеве с начала карантина выросло втрое

С начала 2020 года киевская служба занятости зарегистрировала 32,6 тысячи безработных. За период с 12 марта до 9 сентября, когда правительством был введен карантин в связи с распространением коронавирус, - 28,2 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

"В начале сентября на учете в службе находилось 25196 безработных - в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату в прошлом году (8046)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пик нагрузки пришелся на апрель, когда было зарегистрировано 9,4 тысячи безработных, в августе количество новых безработных выросло на 3 тысячи.

При этом выросли объемы трудоустройства: с 305 человек, обеспеченных работой при помощи службы занятости в апреле, до 1432 - в августе. В целом, при содействии службы с начала года трудоустроено 8,8 тыс. граждан, в т. ч. 6,1 тыс. - во время карантина.

Из общего количества больше всего трудоустроенных получили работу в оптовой и розничной торговле, на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере государственного управления и обороны, на транспорте, в профессиональной, научной и технической деятельности. Сегодня в базе Киевского городского центра занятости насчитывается 10318 вакансий.

Напомним, по состоянию на 20 августа 2020 года статус безработного имели почти 488 тысяч украинцев. Это на 77% больше чем на эту же дату прошлого года - 276 тысяч.

По данным Госстата, в I квартале 2020 года количество безработных в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек.