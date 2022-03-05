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Количество беженцев из Украины за неделю может вырасти до 1,5 млн человек, - ООН

Автор: Валерия Полищук

Число беженцев из Украины, которые бегут из страны из-за полномасштабной войны, за выходные может возрасти до 1,5 млн человек. На данный момент ООН сообщает о 1,3 млн украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это самый быстро развивающийся кризис беженцев, который мы наблюдали в Европе со времен окончания Второй мировой войны", - заявил глава агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он сообщил, что большинство беженцев в настоящее время связываются с друзьями, семьями и другими связями, уже живущими в Европе, но предупредил, что будущие волны будут более сложными.

Напомним, ЕС ввел в действие временный механизм защиты украинских беженцев, который позволит легально жить и работать в странах Евросоюза до 3 лет.

Ранее сообщалось, что за неделю с начала полномасштабного вторжения и войны России против Украины, из страны выехал 1 миллион человек.

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Война России против УкраиныБеженцы