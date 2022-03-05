Количество беженцев из Украины за неделю может вырасти до 1,5 млн человек, - ООН

Число беженцев из Украины, которые бегут из страны из-за полномасштабной войны, за выходные может возрасти до 1,5 млн человек. На данный момент ООН сообщает о 1,3 млн украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.