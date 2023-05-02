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Коли ЗСУ почнуть отримувати боєприпаси для зенітних установок Gepard: відповідь Шольца

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові вже у серпні отримають боєприпаси для самохідних зенітних установок Gepard, які раніше передала Україні Німеччина.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, зараз налаштовується виробництво, але це триватиме деякий час. Шольц також підкреслив, що Україна не може використовувати зброю, що поставляється Німеччиною, для обстрілів російської території.

"Ці правила дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, за всієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між РФ та НАТО", - заявив Шольц.

Повідомляється, що раніше Німеччина передала Україні 34 зенітні установки Gepard з шістьма тисячами боєприпасів і планує надати ще три установки, а також 300 тисяч патронів до них.

Нагадаємо, що нещодавно ми повідомляли, що Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard.

Також Берлін передав Україні мостоукладальні машини та вантажівки у рамках військової допомоги.

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Олаф ШольцВійськова допомога