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Когда ВСУ начнут получать боеприпасы для зенитных установок Gepard: ответ Шольца

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные уже в августе получат боеприпасы для самоходных зенитных установок Gepard, которые ранее Украине передала Германия.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, сейчас настраивается производство, но это займет некоторое время. Шольц также подчеркнул, что Украина не может использовать поставляемое Германией оружие для обстрелов российской территории.

"Эти правила придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению, при всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между РФ и НАТО", - заявил Шольц.

Сообщается, что ранее Германия передала Украине 34 зенитных установки Gepard с шестью тысячами боеприпасов и планирует предоставить еще три установки, а также 300 тысяч патронов к ним.

Напомним, что недавно мы сообщали, что Германия передала Украине еще две установки Gepard.

Также Берлин передал Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

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Олаф ШольцВоенная помощь