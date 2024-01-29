Коли зростання цін в Україні прискориться: голова НБУ дав прогноз

"Упродовж найближчих кількох місяців інфляція буде в доволі безпечному діапазоні від 4 до 6%", - сказав він.

Водночас "НБУ прогнозує, що наприкінці 2024 року інфляція становитиме 8,6%".

У макропрогнозі НБУ на 2024-2026 роки вказано, що з середини року інфляція пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

"Станом на кінець 2023 року інфляція на рівні 5,1% - це фактично ціль, яку НБУ, як інституція, яка відповідає за монетарну політику, визнав для себе як певний інфляційний таргет. Але з початку війни ми відмовилися від інфляційного таргетування і перейшли в режим антикризового управління. Ми залишаємо облікову ставку на рівні 15% саме заради того, щоб інфляція, яка може пришвидшитись протягом 20224 року була контрольованою і досягла своєї цілі уже в 2025 році", - сказав Пишний.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, в січні НБУ покращив прогноз з інфляції. НБУ) прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%. У жовтні минулого року НБУ прогнозував інфляцію на рівні 9,8%.

НБУ прогнозує, що у 2025 році ціни зростуть на 5,8% (попередній прогноз - 6,0%), у 2026 році - на 5,0%.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Ціллю НБУ є інфляція у 5%.