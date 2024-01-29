ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли зростання цін в Україні прискориться: голова НБУ дав прогноз

Україна, Понеділок 29 січня 2024 09:02
UA EN RU
Коли зростання цін в Україні прискориться: голова НБУ дав прогноз Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін в Україні буде помірним у найближчі місяці. У другій половині року інфляція прискориться.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Упродовж найближчих кількох місяців інфляція буде в доволі безпечному діапазоні від 4 до 6%", - сказав він.

Водночас "НБУ прогнозує, що наприкінці 2024 року інфляція становитиме 8,6%".

У макропрогнозі НБУ на 2024-2026 роки вказано, що з середини року інфляція пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

"Станом на кінець 2023 року інфляція на рівні 5,1% - це фактично ціль, яку НБУ, як інституція, яка відповідає за монетарну політику, визнав для себе як певний інфляційний таргет. Але з початку війни ми відмовилися від інфляційного таргетування і перейшли в режим антикризового управління. Ми залишаємо облікову ставку на рівні 15% саме заради того, щоб інфляція, яка може пришвидшитись протягом 20224 року була контрольованою і досягла своєї цілі уже в 2025 році", - сказав Пишний.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, в січні НБУ покращив прогноз з інфляції. НБУ) прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%. У жовтні минулого року НБУ прогнозував інфляцію на рівні 9,8%.

НБУ прогнозує, що у 2025 році ціни зростуть на 5,8% (попередній прогноз - 6,0%), у 2026 році - на 5,0%.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Ціллю НБУ є інфляція у 5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфляція в Україні Національний банк України
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії