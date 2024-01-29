ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда рост цен в Украине ускорится: глава НБУ дал прогноз

Украина, Понедельник 29 января 2024 09:02
UA EN RU
Когда рост цен в Украине ускорится: глава НБУ дал прогноз Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен в Украине будет умеренным в ближайшие месяцы. Во второй половине года инфляция ускорится.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона .

"В течение ближайших нескольких месяцев инфляция будет в достаточно безопасном диапазоне от 4 до 6%", - сказал он.

В то же время "НБУ прогнозирует, что в конце 2024 года инфляция составит 8,6%".

В макропрогнозе НБУ на 2024-2026 годы указано, что с середины года инфляция ускорится из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

"По состоянию на конец 2023 года инфляция на уровне 5,1% - это фактически цель, которую НБУ как институция, отвечающая за монетарную политику, признал для себя как определенный инфляционный таргет. Но с начала войны мы отказались от инфляционного таргетирования и перешли в режим антикризисного управления. Мы оставляем учетную ставку на уровне 15% именно ради того, чтобы инфляция, которая может ускориться в течение 20224 года, была контролируемой и достигла своей цели уже в 2025 году", - сказал Пышный.

Инфляция в Украине

Напомним, в январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 9,8%.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8% (предыдущий прогноз – 6,0%), в 2026 году – на 5,0%.

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 г., когда инфляция составляла 5,0%.

Целью НБУ является инфляция в 5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине Национальный банк Украины
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России