Непрацюючі пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років і мають на утриманні дітей до 18 років, можуть претендувати на надбавку. Але виплата зникне, якщо людина піде працювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Надбавку встановлюють непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. Вона діє до пенсій, призначених за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Порядок визначає постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року №654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян". Вона передбачає такі надбавки, зокрема й до пенсій за вислугу років.
Пенсіонер, який має на утриманні дитину віком до 18 років, може отримати цю надбавку.
Для цього він не повинен працювати та не повинен бути фізичною особою - підприємцем.
Якщо пенсіонер влаштується на роботу, виплату надбавки припинять.
Нагадаємо, що кілька державних пенсій одночасно в Україні не призначають. Виняток закон робить, зокрема, для людей з інвалідністю з дитинства, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Також ми писали, що у грудні частина пенсіонерів автоматично отримає вікові надбавки до пенсії.
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