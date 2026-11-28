Надбавку встановлюють непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. Вона діє до пенсій, призначених за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Порядок визначає постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року №654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян". Вона передбачає такі надбавки, зокрема й до пенсій за вислугу років.

Пенсіонер, який має на утриманні дитину віком до 18 років, може отримати цю надбавку.

Для цього він не повинен працювати та не повинен бути фізичною особою - підприємцем.

Якщо пенсіонер влаштується на роботу, виплату надбавки припинять.

Нагадаємо, що кілька державних пенсій одночасно в Україні не призначають. Виняток закон робить, зокрема, для людей з інвалідністю з дитинства, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.