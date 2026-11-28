Надбавку устанавливают неработающим пенсионерам, на содержании которых есть дети до 18 лет. Она действует к пенсиям, назначенным по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Порядок определяет постановление Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 ода. №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Она предусматривает такие надбавки, в том числе и к пенсиям за выслугу лет.

Пенсионер, имеющий на иждивении ребенка в возрасте до 18 лет, может получить эту надбавку.

Для этого он не должен работать и не должен быть физическим лицом - предпринимателем.

Если пенсионер устроится на работу, выплату надбавки прекратят.

Напомним, что несколько государственных пенсий одновременно в Украине не назначают. Исключение закон производит, в частности, для людей с инвалидностью с детства, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца.