Коли у Житомирі знову запустять трамваї та тролейбуси: у мерії дали прогноз

У Житомирі обговорюють можливість відновлення роботи електротранспорту. Трамваї та тролейбуси можуть знову вийти на маршрути за 10-12 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Житомира.
Міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що "Укренерго" допомогло Житомиру після масованої атаки Росії 9 березня.
"Житомир перепідключили до інших областей. Можу сказати, що ми зараз "на межі" використання електричної енергії. Додаткове навантаження може призвести до відключення", - зазначив мер.
За його словами, за 10-12 днів у Житомирі можуть знову запустити трамваї та тролейбуси. Електротранспорт спочатку буде курсувати не в пікові години.
Нагадаємо, під час атаки 9 березня Росія влучили в енергетичний об'єкт у Житомирі. Внаслідок удару у Житомирі зникло світло.
В "Укренерго" повідомляють, що у Житомирській області продовжуються мережеві обмеження, а також у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській областях та столиці.
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