Коли у Житомирі знову запустять трамваї та тролейбуси: у мерії дали прогноз

Міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що "Укренерго" допомогло Житомиру після масованої атаки Росії 9 березня.

"Житомир перепідключили до інших областей. Можу сказати, що ми зараз "на межі" використання електричної енергії. Додаткове навантаження може призвести до відключення", - зазначив мер.

За його словами, за 10-12 днів у Житомирі можуть знову запустити трамваї та тролейбуси. Електротранспорт спочатку буде курсувати не в пікові години.

Нагадаємо, під час атаки 9 березня Росія влучили в енергетичний об'єкт у Житомирі. Внаслідок удару у Житомирі зникло світло.

В "Укренерго" повідомляють, що у Житомирській області продовжуються мережеві обмеження, а також у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській областях та столиці.

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