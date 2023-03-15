UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли у Житомирі знову запустять трамваї та тролейбуси: у мерії дали прогноз

Фото: електротранспорт у Житомирі може відновити роботу за 10 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирі обговорюють можливість відновлення роботи електротранспорту. Трамваї та тролейбуси можуть знову вийти на маршрути за 10-12 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Житомира.

Міський голова Сергій Сухомлин зазначив, що "Укренерго" допомогло Житомиру після масованої атаки Росії 9 березня.

"Житомир перепідключили до інших областей. Можу сказати, що ми зараз "на межі" використання електричної енергії. Додаткове навантаження може призвести до відключення", - зазначив мер.

За його словами, за 10-12 днів у Житомирі можуть знову запустити трамваї та тролейбуси. Електротранспорт спочатку буде курсувати не в пікові години.

Нагадаємо, під час атаки 9 березня Росія влучили в енергетичний об'єкт у Житомирі. Внаслідок удару у Житомирі зникло світло.

В "Укренерго" повідомляють, що у Житомирській області продовжуються мережеві обмеження, а також у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській областях та столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомиртролейбусвідключеня світлаЕлектроенергія