RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда в Житомире снова запустят трамваи и троллейбусы: в мэрии дали прогноз

Фото: электротранспорт в Житомире может возобновить работу через 10 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Житомире обсуждается возможность возобновления работы электротранспорта. Трамваи и троллейбусы могут снова выйти на маршруты через 10-12 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Житомира.

Городской глава Сергей Сухомлин отметил, что "Укрэнерго" помогло Житомиру после массированной атаки России 9 марта.

"Житомир переподключили к другим областям. Могу сказать, что мы сейчас "на грани" использования электрической энергии. Дополнительная нагрузка может привести к отключению", - отметил мэр.

По его словам, через 10-12 дней в Житомире могут снова запустить трамваи и троллейбусы. Электротранспорт поначалу будет курсировать не в пиковые часы.

Напомним, во время атаки 9 марта Россия попала в энергетический объект в Житомире. В результате удара в Житомире исчез свет.

В "Укрэнерго" сообщают, что в Житомирской области продолжаются сетевые ограничения, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской областях и столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомиртролейбусвідключеня світлаЭлектроэнергия